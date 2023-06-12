ورشة عمل في السرايا حول إعادة إعمار نهر البارد وتوافق على تسريع اعادة الاعمار

نظمت في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، ورشة عمل حول إعادة إعمار مخيم نهر البارد، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مديرة وكالة الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس، وممثلين عن سفارة فلسطين، وزارة الدفاع، المديرية العامة للاثار التابعة لوزارة الثقافة، وشركة "خطيب وعلمي" استشاري الدولة اللبنانية المعنية بأعمال إعادة الاعمار، وممثلين عن المجتمع المحلي الفلسطيني.

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وتناولت الورشة "التحديات الاساسية التي تواجهها عملية اعادة الاعمار، خصوصًا في الجهة الجنوبية للمخيم، حيث تم الاتفاق على ازالة كل العقبات التي تعترض عملية تسريع اعادة الاعمار وتحويل التمويل المتوافر الى رزمة أقل تعقيدًا".



هذا وسيتم بحث مسألة التمويل في اجتماع اللجنة الاستشارية الاسبوع المقبل يومي 20 و21 حزيران في لبنان، بمشاركة وحضور 50 دولة مانحة في إطار الزيارة الميدانية التي سيتم تنظيمها الى مخيم نهر البارد في 23 من الشهر الجاري. (الوكالة الوطنية)