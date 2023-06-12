خرق بحري للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11 / 6 / 2023 الساعة 19.28 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 متراً ولمدة 3 دقائق. تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان". (الوكالة الوطنية)

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