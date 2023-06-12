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لبنان

المرتضى تابع نشاط مركز المطالعة والتنشيط الثقافي "CLAC" في برجا

Lebanon 24
12-06-2023 | 08:16
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 التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في المكتبة الوطنية قصر الصنائع،  مسؤولة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي "clac" في برجا جميلة الجنون،  وتابع معها آلية عمل المركز منذ اعادة تأهيله  وافتتاحه برعاية وحضور الوزير العام الماضي.
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كما اطلع المرتضى من وفد من جمعية اصدقاء المركز "Amis Clac" الذي ضم شفيق الشمعة ، سناء  وزينب حمية، على تفاعل رواد المركز من برجا والجوار في النشاطات الثقافية والادبية والاجتماعية والموسيقية التي تنظمها الجمعية وتمت مناقشة  مجموعة من الاقتراحات والافكار والبرامج الثقافية المرتقبة في الايام المقبلة لزائري المركز.
وقد نوه المرتضى بدعم الجمعية Amis Clac خصوصاً، وان جميع الافراد ينخرطون ضمن العمل التطوعي.
 
 
والتقى المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- قصر الصنائع، روي عيسى الخوري وتداول وايّاه  شؤونا عامّة.
 
 
كذكلك التقى المرتضى مديرة مدرسة "الرجاء كولدج" في كفرطرة إيمان نصر،  التي سلمته دعوة لرعاية حفل تخرُج طلاب صفيّ البروفيه والثانوي الثالث عند الساعة السابعة من مساء ال14 من الشهر المقبل في باحة المدرسة.
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