توقيف متحرش بالاطفال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن توقيف أحد الاشخاص (60 عاما) في محلة المساكن الشعبية بالقرب من مدينة صور، بعدما قام بعملية تحرش بأطفال.

وعمل عناصر من مخفر المخيمات التابع لفصيلة درك صور على إستلامه من قبل المواطنين حيث تم توقيفه وإقتياده للتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.