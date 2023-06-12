مواكبة لموسم الإصطياف.. كتابٌ من ميقاتي الى الوزارات المعنية

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى الوزارات المعنية يتضمن مجموعة من التوجيهات والاجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه الوزارات مواكبة لموسم الاصطياف، وسط توقعات بموسم سياحي واعد. وجاء في التوجيهات الى وزارات الخارجية والمغتربين، الإعلام، العدل، الدفاع الوطني، المالية، الإتصالات، السياحة، الداخلية والبلديات، الثقافة، البيئة والأشغال العامة والنقل ما يلي:

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