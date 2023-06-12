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لبنان

مواكبة لموسم الإصطياف.. كتابٌ من ميقاتي الى الوزارات المعنية

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:04
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وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى الوزارات المعنية يتضمن مجموعة من التوجيهات والاجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه الوزارات مواكبة لموسم الاصطياف، وسط توقعات بموسم سياحي واعد. وجاء في التوجيهات الى وزارات الخارجية والمغتربين، الإعلام، العدل، الدفاع الوطني، المالية، الإتصالات، السياحة، الداخلية والبلديات، الثقافة، البيئة والأشغال العامة والنقل ما يلي:
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