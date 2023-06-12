Advertisement

لبنان

تمارين تدريبية للجيش في القرنة السوداء

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1076787-638221835015965862.jpg
Doc-P-1076787-638221835015965862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه: " تقوم وحدات من الجيش، اعتبارا من 12 /6 / 2023 ولغاية 30 /11 / 2023، ما بين الساعة الخامسة من كل يوم وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء.
Advertisement
 
لذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website