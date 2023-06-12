تمارين تدريبية للجيش في القرنة السوداء

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه: " تقوم وحدات من الجيش، اعتبارا من 12 /6 / 2023 ولغاية 30 /11 / 2023، ما بين الساعة الخامسة من كل يوم وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء.لذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية".