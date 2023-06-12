اضراب تحذيري لعمال ومستخدمي "كهرباء لبنان" لمدة ثلاثة أيام

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم، لتقييم الامور المستجدة في المطالب العمالية.



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ولفتت الى انه "لا يمكن الاجتماع بالمديرية الادارية الا بوجود المراقب العام كونها طرفا في النزاع على دفتر الشروط المُعرقل تحضيره لغاية الآن"، مشيرة الى أنها "في الشق الثاني ومنعاً للاصطياد بالماء العكر، فقد شكرت سعادة المدير العام على الجهد الذي بذله شخصياً مع الحالة الطبية للمدير المالي (في كتابها المسجل لدى امانة سر المديرية العامة رقم 1336 تاريخ 23/5/2023)"، مذكرة بأن "العمال والمستخدمين ما زالوا لتاريخه يتعرضون للذل والإهانة في المستشفيات والمختبرات".



وأسفت النقابة لـ"عدم ذكر الدعم المالي وفق خطة الطوارىء الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء والاستشفائي في وثيقة الاحالة المرسلة الى المديرية الادارية بل جرى التسويف بإتهام النقابة بإدعاءات غير صحيحة، متناسية دفع رواتب العمال والمستخدمين التي لا نعرف عنها شيئاً حتى تاريخه". وأكدت في بيان لها، ما ذكرته في بيانها السابق و"المتعلق بالشق الاول من تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management".ولفتت الى انه "لا يمكن الاجتماع بالمديرية الادارية الا بوجود المراقب العام كونها طرفا في النزاع على دفتر الشروط المُعرقل تحضيره لغاية الآن"، مشيرة الى أنها "في الشق الثاني ومنعاً للاصطياد بالماء العكر، فقد شكرت سعادة المدير العام على الجهد الذي بذله شخصياً مع الحالة الطبية للمدير المالي (في كتابها المسجل لدى امانة سر المديرية العامة رقم 1336 تاريخ 23/5/2023)"، مذكرة بأن "العمال والمستخدمين ما زالوا لتاريخه يتعرضون للذل والإهانة في المستشفيات والمختبرات".وأسفت النقابة لـ"عدم ذكر الدعم المالي وفق خطة الطوارىء الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء والاستشفائي في وثيقة الاحالة المرسلة الى المديرية الادارية بل جرى التسويف بإتهام النقابة بإدعاءات غير صحيحة، متناسية دفع رواتب العمال والمستخدمين التي لا نعرف عنها شيئاً حتى تاريخه".

وسألت: "هل ان الدعم المالي اصبح بخبر كان امام ما يُحاك من ادخال بند في موازنة 2023 لصالح شركات مقدمي الخدمات يساوي اضعاف اضعاف الدعم المالي للعمال والمستخدمين؟".



وأعلنت "امام هذا الوضع المعيشي والاقتصادي والإستشفائي والمالي المزري الذي وصل إليه عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان والوعود المتكررة دون جدوى، الاضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمنا. على أن يستثنى من الاضراب اقسام الصيانة والاستثمار في معامل الانتاج ومحطات التحويل الرئيسية".

في سياق آخر، تقدمت النقابة في بيان، بـ"جزيل الشكر من معالي وزير المالية على تجاوبه بتوقيع ملف التعرفة الخاص بالعمال والمستخدمين. كما خصت بالشكر كلا من معالي وزير الطاقة والمياه ومدير عام ورئيس واعضاء مجلس ادارتنا الكريمة والمديرية الادارية وكل من ساهم بهذا الخصوص". (الوكالة الوطنية)