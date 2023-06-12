لا اسم؟.. ماذا قال نواب الاعتدال وعدد من التغييريين عن جلسة الاربعاء؟

قال النائب عماد الحوت بعد اجتماع نواب الاعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين إنّ "خياراتنا مفتوحة وما زلنا على تشاور مع عدد من النواب التي مواقفهم مثل مواقفنا ولسنا مع تسجيل النقاط انما انجاز الاستحقاق ولدينا وجهة نظر لكن لن نعلن عن الاسم الذي نراه مناسبًا افساحا في المجال للنقاش مع باقي الفرقاء".

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من جهته قال النائب محمد سليمان بعد الاجتماع: "الأولوية هي انجاز الإستحقاق الرئاسي وليس تسجيل النقاط ونحن لسنا مع الإصطفافات الحادة التي تمنع انتخاب رئيس واجتماعاتنا ستبقى مفتوحة الى الأربعاء".

وأضاف: "نحن لسنا مع الإنقسام العامودي ونحن مع التوافق الوطني الذي ينتج رئيسا وسنكون موجودين بكل الجلسات الأولى والثانية ولن نعطل أي نصاب وسيكون لدينا اسم".