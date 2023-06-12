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لبنان

قائد الجيش استقبل الوزير كلاس

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:28
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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