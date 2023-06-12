24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
12-06-2023
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 93000 و 93300 ليرة لكل دولار أميركي. وهي نفسها التسعيرة التي افتتح عليها السوق صباحا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة لخام برنت تهبط إلى 72.75 دولارا للبرميل
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت تهبط إلى 72.75 دولارا للبرميل
12/06/2023 20:57:44
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية توقع اتفاقيات بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية
Lebanon 24
السعودية توقع اتفاقيات بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية
12/06/2023 20:57:44
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
12/06/2023 20:57:44
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
12/06/2023 20:57:44
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولار
سوق موازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
16:08 | 2023-06-11
11/06/2023 04:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
15:26 | 2023-06-11
11/06/2023 03:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
14:45 | 2023-06-11
11/06/2023 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
Lebanon 24
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
23:00 | 2023-06-11
11/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:49 | 2023-06-12
معلومة من قلبِ "التيار".. هل اتُّخذ القرار بانتخاب زياد بارود؟
13:34 | 2023-06-12
عن الودائع و "سعر الصرف" في الموازنة.. هذا ما كشفه نائب رئيس الحكومة
13:07 | 2023-06-12
نفذا أكثر من 15 عملية سرقة في كسروان والمتن.. وقعا بقبضة المخابرات
13:01 | 2023-06-12
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
12:56 | 2023-06-12
بيانٌ جديد من "مصرف لبنان" عن "صيرفة".. إليكم ما كشفه
12:51 | 2023-06-12
كلامٌ حاسم.. جنبلاط يكشف حقيقة رفض بري إستقبال "تيمور"
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
12/06/2023 20:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact