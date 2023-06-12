دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 93000 و 93300 ليرة لكل دولار أميركي. وهي نفسها التسعيرة التي افتتح عليها السوق صباحا.

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