Advertisement

لبنان

دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1076795-638221853969179206.jpg
Doc-P-1076795-638221853969179206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 93000 و 93300 ليرة لكل دولار أميركي. وهي نفسها التسعيرة التي افتتح عليها السوق صباحا.
 
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة لخام برنت تهبط إلى 72.75 دولارا للبرميل
lebanon 24
12/06/2023 20:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية توقع اتفاقيات بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية
lebanon 24
12/06/2023 20:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
lebanon 24
12/06/2023 20:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
lebanon 24
12/06/2023 20:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

سوق موازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website