Advertisement

لبنان

الحلبي بحث مع سفير تونس في التعاون التربوي بين البلدين

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1076797-638221860848790828.jpg
Doc-P-1076797-638221860848790828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، سفير تونس بورواي الإمام يرافقه القائم بالأعمال بالنيابة رضا شهيدية، وتناول البحث العلاقات الثقافية والتعاون التربوي والتبادل الجامعي بين البلدين.
Advertisement

وتسلّم الحلبي من السفير الإمام دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في المنتدى العربي للسياسات التربوية بعنوان تمويل التعليم، بمشاركة وزراء التربية والتعليم العرب وهو المنتدى الذي تستضيفه تونس في تموز المقبل.

وعرض السفير التونسي إمكان تجديد العمل بمذكرة التفاهم وبرنامج المنح الجامعية.

الوزير الحلبي بدوره، رحب بالسفير  والقائم بالعمال مؤكداً "عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين والبلدين، وأن تونس لها منزلة خاصة في القلب". وعبر عن تقديره للشعب التونسي و"للإنفتاح الثقافي والفكري الذي يضاف إلى صلات القربى بين الشعبين".
وأعطى الحلبي توجيهاته "لإعداد تجديد الإتفاقية وتطويرها بما يخدم الأجيال في الدولتين"، أملاً توقيعها على هامش المنتدى، وشدد على "أهمية تطوير التعاون القائم بين الباحثين والجامعات"، شاكرا تونس على "تخصيصها عدداً إستثنائياً من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين بعد إنفجار مرفأ بيروت"، وأمل أن "يكرس إتفاق التعاون كل الجوانب العلمية والتخصصية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website