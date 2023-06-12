اللواء ابراهيم الى النروج للمشاركة في منتدى اوسلو الدولي

غادر المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الى مملكة النروج للمشاركة في منتدى "اوسلو الدولي" بدءا من 12 حزيران الحالي.



ويجمع المنتدى الذي شارك فيه اللواء ابراهيم في العام الفائت، وكان بعنوان "اعادة تحفيز الوساطة" وسطاء النزاع الكبار وصناع القرار الرفيعي المستوى والجهات الفاعلة الرئيسية في عملية السلام والمحللين والخبراء في ملتقى غير رسمي بعيدا من الاعلام.

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ويهدف المنتدى الى تحسين ممارسة الوساطة من خلال تسهيل التبادل المفتوح والنقاش والتفكير حول الانقسامات المؤسسية والمفاهيمية حول النزاعات وتوفير مكان آمن لتبادل الخبرات، ويوفر أيضا فرصا غير رسمية للتواصل في شأن النزاعات. (الوكالة الوطنية)