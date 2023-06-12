Advertisement

لبنان

اللواء ابراهيم الى النروج للمشاركة في منتدى اوسلو الدولي

Lebanon 24
12-06-2023 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1076804-638221872765953530.jpg
Doc-P-1076804-638221872765953530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غادر المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الى مملكة النروج للمشاركة في منتدى "اوسلو الدولي" بدءا من 12 حزيران الحالي.
 
ويجمع المنتدى الذي شارك فيه اللواء ابراهيم في العام الفائت، وكان بعنوان "اعادة تحفيز الوساطة" وسطاء النزاع الكبار وصناع القرار الرفيعي المستوى والجهات الفاعلة الرئيسية في عملية السلام والمحللين والخبراء في ملتقى غير رسمي بعيدا من الاعلام.
Advertisement
 
ويهدف المنتدى الى تحسين ممارسة الوساطة من خلال تسهيل التبادل المفتوح والنقاش والتفكير حول الانقسامات المؤسسية والمفاهيمية حول النزاعات وتوفير مكان آمن لتبادل الخبرات، ويوفر أيضا فرصا غير رسمية للتواصل في شأن النزاعات. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2023-06-12
13:34 | 2023-06-12
13:07 | 2023-06-12
13:01 | 2023-06-12
12:56 | 2023-06-12
12:51 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website