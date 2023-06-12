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لبنان

وزير الزراعة: للإسراع في شراء محاصيل القمح الطري والقاسي والشعير

Lebanon 24
12-06-2023 | 10:37
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تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، يرافقه خبراء من الوزارة ومنظمة "أكساد"، في إطار متابعة الحقول المزروعة بالقمح الطري، حقول لبنانية مزروعة بالقمح الطري، في مصلحة الأبحاث في تل عمارة، بلدتي بوداي وكفردان وسهلي إيعات 1 و.٢
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وتم التدقيق في جودة المحصول الذي يقترب من عملية الحصاد ونوعيته.
الخبراء أكدوا أن "النتائج واعدة والمناخ اللبناني ملائم لزراعة القمح ونموه بأنواعه الطرية والقاسية و الشعير.

وتحدث الحاج حسن فقال: "إن خطة زراعة القمح هي خطة وطنية استراتيجية لا يمكن التراجع عنها أبدا، و تعتبر من صلب أولويات الحكومة الحالية، وستكون من أهم النقاط الأساسية في استراتيجية العمل الزراعي للحكومة المتعاقبة".

وطالب "مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بالإسراع في عمليات شراء محاصيل القمح الطري والقاسي والشعير من المزارعين اللبنانيين، تنفيذا للقرارات التي اتخذت سابقا في مجلس الوزراء، كون موسم الحصاد انطلق في مناطق عكار، وقريبا في البقاع".
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