عند حاجز ضهر البيدر.. القبض على شبان وهذا ما ضبطت بحوزتهم (صور)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أن "الساعة 19:30 من تاريخ 1-6-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بثلاثة شبّان على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، متّجهين بقاعاً، وهم كلٌّ من: إ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)، ع. ب. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) وخ. ح. (من مواليد عام 2001، لبناني)".

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وتابع البيان: "بتفتيشهم، ضُبِطَ داخل السّيّارة كميّة من المخدّرات وأدوية مخدّرة، من أنواع مختلفة".

واشار الى أنه "تم تسليمهم مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".