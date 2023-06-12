بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.. القوى الأمنية توقع بمطلوب للقضاء

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، واستكمالا للعملية الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات بغية سوقهم للعدالة في محافظة الشمال وذلك حفاظا على الاستقرار الأمني في المنطقة. تمكنت هذه الشعبة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات، ويدعى: ز. ش (مواليد عام 1982، مكتوم القيد)".

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وتابع: "بتاريخ 4-6-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق عام النصوب - المونسة، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي و/10/ طلقات نارية صالحة للاستعمال. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".



وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".