خبرٌ مهم عن المساعدات الماليّة من وزير "الشؤون".. ماذا فيه؟

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار أنّ "عمليّة تحويل الرسائل النصيّة لـ93,232 أسرة لبنانية مستفيدة من برنامج "أمان" إنتهت اليوم ظهراً، وتبلغ قيمة الأموال التي تمّ تحويلها 20 مليون دولار".

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وبالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، قال: "سيتمّ توزيع 3,340 بطاقة جديدة هذا الشهر في عدّة مناطق لبنانية على أن يتم تحويل المساعدة لهم في نهاية الشهر الجاري".



وأكّد أنّه "سيتمّ خلال هذا الأسبوع تحويل المساعدة لـ66,622 أسرة لبنانية مستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وتبلغ قيمة التحويلات 8.5 مليون دولار".