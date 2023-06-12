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لبنان
بيانٌ جديد من "مصرف لبنان" عن "صيرفة".. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
12-06-2023
|
12:56
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 183 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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