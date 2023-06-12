معلومة من قلبِ "التيار".. هل اتُّخذ القرار بانتخاب زياد بارود؟

قبيل 48 ساعة من إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، كشفت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"لبنان24" أنَّ نواب تكتل "لبنان القوي" المعترضين على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، لم يحسموا خياراتهم بعد، مشيرة إلى أن الأمور قد تتبلور خلال الساعات المُقبلة لاسيما أن هناك إجتماعاً للتكتل سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء.

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ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك توجّه فعلي لدى بعض نواب التكتل لإنتخاب الوزير السابق زياد بارود خلال جلسة الأربعاء، ردّت المصادر بالقول: "لا شيء نهائياً بعد، والنقاش ما زال قائماً ومستمراً ولا شيء محسوم".