في مكانٍ قريب من لبنان.. مبلغ 1.2 مليار دولار يُدفع على "الأسلحة النووية"!

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وتقول هذه الدراسة الجديدة إنّ الانفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 70.2 مليار دولار عام 2020 إلى 82.9 مليار عام 2022، وتقف الولايات المتحدة على رأس هرم الدول المنفقة، إذ بلغ حجم هذا الانفاق العام الماضي 43.7 مليار مليار، أي أكثر بأربعة مليارات مما تنفقه كل الدول النووية الأخرى مجتمعة.وبحسب هذه الدراسة، فإن الصين، وليس روسيا، تقف في المرتبة الثانية، بإنفاق بلغ العام الماضي 11.7 مليار دولار، فيما تنفق روسيا في المركز الثالث بـ 9.6 مليار، أي نحو 22% فقط من قيمة الإنفاق الأميركي.المملكة المتحدة: 6.8 مليار دولار.فرنسا: 5.6 مليار دولار .الهند: 2.7 مليار دولار ."إسرائيل": 1.2 مليار دولار .باكستان: 1 مليار دولار .كوريا الديمقراطية: 589 مليون دولار.واذا ما احتسبنا مجموع ما تنفقه الدول الغربية المتحالفة و"إسرائيل" التي تحتل دولة فلسطين العربيّة، فإن المبالغ تصل إلى 57.3 مليار دولار، أي نحو 70% من مجموع الانفاق العالمي أو أكثر بنحو 6.5 مرات من روسيا.وبحسب دراسة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، فإن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية سيزداد على نحو خطير خلال السنوات المقبلة، فشركات الأسلحة الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية تلقت عقوداً جديدة بنحو 16 مليار دولار عام 2022، وأبرمت هذه الشركات عقوداً مع الدول النووية، بعضها يمتد حتى العام 2040، بقيمة 278.6 مليار دولار.