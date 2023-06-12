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لبنان

"الزلّة" ستكلف غالياً .. "حزب الله" يهدّد إسرائيل: سندخل الجليل!

Lebanon 24
12-06-2023 | 15:05
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أوضح رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، أن رسالة الحزب لإسرائيل هي بأن أي زلة نتيجة حسابات خاطئة من قبلها، فإن قوات الحزب "ستدخل الجليل".
ولفت صفي الدين في حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى المناورات الأخيرة كانت لوحدة "الرضوان" الخاصة في "حزب الله (وحدة النخبة)، في ذكرى "انتصار المقاومة"، مشيراً إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال مرارا إنه "في أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة من قبل اسرائيل فإن صواريخنا ستصل إلى تل أبيب، وقوة "الرضوان" ستدخل إلى الجليل".
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وأضاف: "المقاومة أرادت أن توصل رسالة واضحة أن كل ما تحدثنا عنه سواء عن قوة الرضوان والدخول الى الجليل أو المواجهة الجادة والحاسمة والقوية والجهوزية الدائمة في كل وقت، نحن في جهوزية دائمة، فإن هذه الرسالة هي جدية وفعلية وليست مزحة".
وتابع: "حينما أردنا أن نظهر لهم الجدار الذي اصطنعوه وهم لا يقاتلون إلا من وراء الجدران المحصنة، نقول لهم إن هذا الجدار سوف يتحطم وهذه التلال وهذه الوديان سوف نصل إليها حتما وهي مناطق الفلسطينيين، ويجب أن تعود الى الفلسطينيين، وجدية هذه الرسالة أظهرت للجميع أن هناك جهوزية حقيقية".
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