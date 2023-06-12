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لبنان

هل تمّ التخطيط لتفجير السفارة الروسية في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2023 | 15:51
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تردّدت معلومات عن ضبط خليّة إرهابيّة كانت تُخطط لتفجير السفارة الروسية في بيروت. 
مصادر أمنية معنيّة أكدت لـ"لبنان24" إنه لا صحة لهذا الخبر، وأن كل ما في الأمر هو أن تهديداً ورد إلى السفارة فتم التحقق من مضمونه والتحقيق مع الأشخاص المشتبه بهِم.
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ومن المتوقع، بحسب المصدر الأمني، صدورُ بيانٌ رسميّ غداً عن السفارة يُحدّد الملابسات. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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