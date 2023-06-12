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لبنان
بعد تسريب خبر عنهما.. هذا ما قاله اللواء إبراهيم عن لقائه جبران باسيل!
Lebanon 24
12-06-2023
|
16:05
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علّق المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديثٍ عبر قناة الـ"OTV" على الخبر الذي تحدث عن لقائه برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وفي تصريحه، قال إبراهيم: "ما سرّب من خبر لقائي برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنه حمّلني رسالة إلى حزب الله، فيه دسٌّ كببر بتوقيته قبل الأربعاء".
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وكانت قناة الـ"MTV" أفادت، اليوم الإثنين، أنّ باسيل التقى إبراهيم خلال الساعات الماضية، وقد حمّله رسالة إلى "حزب الله" مفادها:
"أنا مش رايح بالمواجهة عالآخر قطّعولي الأربعاء وبعدها منروح منتناقش بخيار ثالث".
غير أن هذه المعلومات سرعان ما تمّ نفيها، إذ ذكرت قناة الـ"OTV" أن لقاء باسيل باللواء ابراهيم لم يحصل بالساعات الأخيرة لتواجد الأخير خارج لبنان.
وأكدت القناة أن "ما نقل عن مضمون اللقاء عبر بعض وسائل الإعلام غير صحيح".
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