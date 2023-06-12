شرف الدين: لبنان نسّق مع سوريا لضمان عودة النازحين بطريقة آمنة إلى وطنهم

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ نتائج القمة العربية الأخيرة ساهمت في فتح ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أنَّ الدولة اللبنانية قامت بالتنسيق مع الحُكومة السورية من أجل ضمان عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة إلى ربوع وطنهم.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، اليوم الإثنين، أوضح شرف الدين أنه "لن يتمّ ترحيل النازحين السوريين قسراً بل طوعاً، ونرحب بمن يرغب بالبقاء في لبنان".

وأكمل: "90% من النازحين يريدون العودة ومفوضية اللاجئين تعرقل ذلك بضغوطٍ من دول غربية، ولم يتم توقيف النازحين الذين تمّت إعادتهم إلى بلادهم منذ العام 2018".





