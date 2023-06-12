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لبنان

إشكالٌ وإطلاق نار في طرابلس.. و"المخابرات" توقف مطلوباً

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:58
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "خ.ر" في منطقة القبة - طرابلس، لإفتعاله إشكالات ومتاجرته بالممنوعات فضلاً عن وجود مذكرات توقيفٍ بحقه.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تمّ العثور بحوزة الموقوف على كمية من الممنوعات معدة للبيع، وقد جرى تحويله إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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وفي منطقة التبانة، وقع إشكالٌ بين المدعو "س.أ." من جهة والمدعو "ص.ح." من جهة آخرى تطوّر إلى إطلاق نارٍ من سلاح حربي في الهواء من قبل الأخير. 
وبعد فضّ الإشكال، قام المدعو "أ.غ" بإطلاق النار في الهواء لصالح "ص.ح" وفرّ الى جهةٍ مجهولة.

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