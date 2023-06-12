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لبنان
صدمة
Lebanon 24
12-06-2023
|
17:06
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صُدم نائب شمالي بما نُقل إليه من قبل مرجعية ناشطة من دعوة للتصويت إلى مرشح من غير خطه وتوجهه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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