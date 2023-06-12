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لبنان
مجلس الوزراء ينعقد بعد ظهر اليوم ميقاتي: نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها
Lebanon 24
12-06-2023
|
23:05
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد طهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء ستبحث في ملفي النزوح السوري وطلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة بملف انا كوساكوفا ورفاقها، المتفرع من ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اضافة الى ملف يتعلق باستحقاقات مالية متوجبة على لبنان.
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وعشية الجلسة اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري الذي قال بعد الاجتماع شرحت كل المعطيات المتوافرة لدي في خصوص السير الذاتية والاعمال التي قام بها المحاميان ايمانيول داوود وباسكال بوفيه، وكانت التفاصيل كافية ووافية للأخذ بالخيار الذي أقدمت عليه سابقا، وكان الرئيس متفهما جدا وأبدى موافقته على هذا الخيار، وسيعرض هذا الأمر بتفاصيله على مجلس الوزراء، وان شاء الله يتبنى مجلس الوزراء هذين الخيارين اللذين أقدمت كوزير للعدل على توقيع عقود معهما".
وفي ما يتعلق بوضع الجنوب اجتمع رئيس الحكومة،مع القائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، يرافقه المستشار السياسي هيرفي لو كوك .
وجدد رئيس الحكومة تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 والتنسيق بين الجيش وقوات «اليونيفيل» للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية.
وطالب رئيس الحكومة «الامم المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الازرق وللسيادة اللبنانية، وايضا بوقف الاشغال ضمن الاراضي اللبنانية، لأن هذا الامر يتسبب بتوترات خطيرة، مجدداً تمسك لبنان بحقه في استعادة اراضيه المحتلة وعدم التفريط بها».
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