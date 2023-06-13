التوترات داخل "التكتل" تتصاعد ونائب "عوني بقاعي" في بنشعي

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يبدو أن التسريبات التي وصلت الى بعض النواب في "تكتل لبنان القوي" والتي تؤكد حصول تصعيد تنظيمي داخلي من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضدهم في المرحلة المقبلة، أشعلت العلاقة بين نواب "التيار".وبحسب المصدر فإن النواب الخمسة وهم الياس بو صعب، الان عون، سيمون ابي رميا، اسعد درغام، ورئيس لجنة المال والموازنة، حسموا موقفهم بعدم التصويت لازعور، وهذا امر لم يعد للنقاش بالرغم كل المحاولات التي قادها الرئيس السابق ميشال عون معهم، وبات الحديث اليوم عن استقطابهم لنواب اخرين.وتشير المصادر الى ان هناك مساع جدية لاقناع نواب جدد داخل "التكتل" بالانتفاضة على رئيس "التيار" وإن كان ضمن حدود التمايز في الخيارات الرئيسية كاستحقاق رئاسة الجمهورية.وفي سياق متصل، افادت معلومات موثوقة أن نائبا بقاعيا من "التكتل" زار بنشعي قبل أسبوع وإلتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وأن هذا النائب أخبر عددا من أصدقائه السياسيين عن هذه الزيارة خلال مناسبة إجتماعية جمعتهم قبل أيام ، ولفت الى أنه بالرغم من هذه الزيارة، الا أنه لم يحسم قراره بعد في ما خص جلسة الأربعاء وسينتظر إجتماع "التكتل" ليُبنى على الشيء مقتضاه.يذكر ان" تكتل لبنان القوي" سيعقد اجتماعاً حاسماً بعد ظهر اليوم يناقش فيه موقفه من جلسة الغد وتليه كلمة لرئيس التيار جبران باسيل.