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لبنان

غداً... الجلسة 12 ام الدورة 12؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 01:30
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أمام معضلة عدم تمكن مجلس النواب من الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وامام كل جلسة انتخابية يتم عقدها في ساحة النجمة، تكثر الآراء التي تفسّر الدستور لناحية الأسلوب الذي يجب اعتماده في جلسات انتخاب الرئيس.
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وقبل أقل من 24 ساعة على موعد جلسة يوم غد الأربعاء، يرى البعض ان ما سيحصل هو استكمال للجلسة الانتخابية الأولى التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي نحن امام دورة انتخابية جديدة تحمل الرقم 12. في  المقابل يؤكد البعض الآخر اننا امام جلسة جديدة تحمل الرقم 12، لا  أمام دورة انتخابية جديدة.
في هذا الاطار، أكد مرجع دستوريّ لـ" لبنان 24" انه "من غير الممكن اعتبار الدورات الانتخابية مفتوحة ولا يمكن الحديث عن دورة جديدة تحمل الرقم 12، وذلك لسبب بسيط متمثل بقيام رئيس المجلس عند انتهاء كل جلسة انتخابية سابقة بختمها بصورة علنية وبطلب قراءة محضرها والمصادقة عليه، لذلك  فاننا سنكون يوم غدٍ  امام جلسة انتخابية جديدة قد تتخللها أكثر من دورة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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