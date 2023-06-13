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لبنان

أزعور يخسر "نواب التغيير"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 01:45
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بالرغم من ان المحاولات لا تزال قائمة لاستقطاب "نواب التغيير" في جلسة الغد الانتخابية، الا انه من الواضح ان الغالبية العظمى من هؤلاء النواب تتجه لعدم التصويت لاي من المرشحين المطروحين، سليمان فرنجية وجهاد ازعور.
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وبحسب المصادر فإن التوقعات كانت تقول بأن غالبية "النواب التغييريين" ستصوّت لصالح ازعور، لكن الاجتماعات التي حصلت في الساعات الماضية دفعت قسما كبيرا منهم الى رفض الدخول في هذه المعركة.
وترى المصادر ان النواب الذين اعلنوا حتى اللحظة دعم ازعور، هم فقط الذين سيصوتون له، الا في حال طرأ امر غير متوقع في اللحظات الاخيرة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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