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لبنان

مرجع سياسيّ: هكذا ستتعامل فرنسا مع لبنان بعد 14 حزيران

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 02:45
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قال مرجع سياسيّ بارز إنّ المبادرة الرئاسيّة الفرنسيّة بشأن الترويج لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة سقطت، بعدما أعلن "التيّار الوطنيّ الحرّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" دعمهما لجهود المعارضة في التصويت للوزير السابق جهاد أزعور.
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وأشار المرجع إلى أنّ جلسة الأربعاء لن تحمل أيّ مفاجآت ولن يُنتخب أيّ رئيس فيها، ما يعني أنّ فرنسا ستتعاطى مع الإستحقاق الرئاسيّ بطريقة مختلفة بعد 14 حزيران، وسيقوم موفد باريس إلى لبنان جان إيف لودريان بالتشديد على إنجاز الإنتخابات الرئاسيّة بسرعة وعدم تضييع المزيد من الوقت من باب التوافق.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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