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لبنان

الأبيض وقّع مع نظيره الفرنسي إتفاق إطار لتنسيق برامج المساعدات

Lebanon 24
13-06-2023 | 01:02
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وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض مع نظيره الفرنسي فرانسوا براون، على اتفاق إطار بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية، ينص على التعاون وتنسيق مختلف المشاريع المتعلقة بالقطاع الصحي بين لبنان وفرنسا من خلال فريق عمل لبناني فرنسي مشترك، يعمل على تحديد أولوية المشاريع وضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها. 
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جاء ذلك في زيارة يقوم بها الوزير الأبيض لفرنسا، إستهلها بلقاء عقده مع وزير الصحة والوقاية في فرنسا في مقر الوزارة في باريس، في حضور المدير العام لوكالة Expertise France أنطوان بينيي Antoine Peigney ومستشاري الوزير الفرنسي جيروم وينباخ وبرتران مييي وليلى عياش ومستشار الوزير الأبيض بيار عنحوري. 
 
ولفت الوزير الأبيض إلى أهمية اتفاق الإطار، مؤكدًا أن "هذا الإتفاق يؤسس لتنظيم وتفعيل التعاون بين القطاع الصحي اللبناني والقطاع الصحي الفرنسي بما يضمن تنفيذ المشاريع المجدية بدلا من احتمال تكرار برامج التعاون والمساعدات وتشتت أهدافها". 

يذكر أن اتفاق الإطار يشمل مختلف مجالات التعاون المشترك بين لبنان وفرنسا، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية الأولية وبرامج الوزارة للصحة العقلية والنفسية ووهب الأعضاء والتحضير للكوارث وإعداد الكوادر الطبية والتمريضية وتعزيز النظم الصحية. 

كذلك زار وزير الصحة مركز Gustave Roussy المصنف الأول في أوروبا لعلاج السرطان حيث يستقطب ثلاثة آلاف ومئتي متخصص في علاجات الأورام. 
 
واجتمع الوزير الدكتور الأبيض مع المدير العام للمركز البروفسور فابريس بارليزي Fabrice Barlesi بحضور مسؤول العلاقات الدولية ريمي تيولي Rémi Thiolet. 
 
وتركز البحث على الخطة الوطنية للسرطان التي تعتزم الوزارة إطلاقها الشهر المقبل وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة الصحة العامة والمركز على صعيد العلاجات والأبحاث وتدريب الكوادر ووضع البروتوكولات العلاجية المتطورة. 

وتوجه الوزير الأبيض إلى المغرب لتمثيل لبنان في المؤتمر الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في الرباط بدءًا من اليوم وحتى الخامس عشر من الجاري حول صحة اللاجئين والمهاجرين. 
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