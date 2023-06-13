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لبنان

وزير سابق لن يسكت في وجه التمادي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 03:15
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يُنقَل عن وزير سابق، خلال دردشة خاصة، قوله إنه "لن يسكت بعد اليوم في وجه أيّ افتراء أو إساءة أخلاقية بحقّه، فسياسة الصمت حيال تمادي بعض الأحزاب وأبواقها تخطّت الخطوط الحمراء"، لافتاً إلى أنّه "طلب من جميع المؤيّدين له، ومن بينهم نواب، عدم التداول بإسمه في الإستحقاق الرئاسي".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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