سياسيون يستذكرون الشهيد عيدو



استذكر عدد من السياسيين النائب الشهيد وليد عيدو في ذكرى اغتياله.

وفي هذا السياق، غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في ذكرى اغتياله أفتقد الاخ والصديق النائب الشهيد وليد عيدو، كما أفتقد مواقفه وحكمته في هذه الأيام العجاف. رحم الله الشهيد وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه".

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كذلك غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "وقف مع وطنه حتى الاستشهاد. - ذكرى اغتيال وليد عيدو".

النائب فؤاد مخزومي بدوره، قال عبر حسابه على "تويتر": "في 13 حزيران نسترجع لحظات اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه سعيد شومان وفارس ديب، وانضمامهم إلى قافلة شهداء الحرية والسيادة والاستقلال والنضال من أجل لبنان. الرحمة لأرواحهم والعدالة لدمائهم".