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لبنان

سياسيون يستذكرون الشهيد عيدو

Lebanon 24
13-06-2023 | 02:30
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استذكر عدد من السياسيين النائب الشهيد وليد عيدو في ذكرى اغتياله.
 
 
وفي هذا السياق، غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في ذكرى اغتياله أفتقد الاخ والصديق النائب الشهيد وليد عيدو، كما أفتقد مواقفه وحكمته في هذه الأيام العجاف. رحم الله الشهيد وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه".
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كذلك غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "وقف مع وطنه حتى الاستشهاد. - ذكرى اغتيال وليد عيدو".
 
 
النائب فؤاد مخزومي بدوره، قال عبر حسابه على "تويتر": "في 13 حزيران نسترجع لحظات اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه سعيد شومان وفارس ديب، وانضمامهم إلى قافلة شهداء الحرية والسيادة والاستقلال والنضال من أجل لبنان. الرحمة لأرواحهم والعدالة لدمائهم".
 
 
 
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