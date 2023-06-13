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لبنان
وزارة الصناعة: هذا هو سعر طن الترابة السوداء
Lebanon 24
13-06-2023
|
02:24
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء ١٣/٦/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء 20/6/2023 ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.
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