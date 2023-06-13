إجتماعٌ لميقاتي مع السّفيرة الفرنسية آن غريو في السرايا

يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة فرنسا آن غريو في هذه الأثناء في السرايا ويجري معها جولة افق تتناول الاوضاع في لبنان والمنطقة، والزيارة المرتقبة لبيروت للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان.

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