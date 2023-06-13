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لبنان

ميقاتي التقى السّفيرة الفرنسية... وترأس إجتماعاً لبحث موضوع موازنة العام 2023

Lebanon 24
13-06-2023 | 06:15
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء  الثالثة بعد ظهر اليوم في السرايا.
وكان رئيس الحكومة أجرى مع سفيرة فرنسا آن غريو جولة افق تتناول الاوضاع في لبنان والمنطقة، والزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الاسبوع المقبل.  
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إجتماع الموازنة
 
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا لبحث موضوع موازنة العام 2023  شارك فيه: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي،وزير المال يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
 
 
كتلة الوفاق الوطني
 
وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من تكتل "التوافق الوطني" ضم النواب السادة: طه ناجي، فيصل كرامي، محمد يحيى،عدنان طرابلسي وحسن مراد، والسادة : أحمد دباغ، علاء جليلاتي وعثمان مجذوب. 
وصرّح النائب يحيى بعد اللقاء:" تشرفنا باللقاء مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي وكانت مناسبة لوضع دولته في الأجواء والظروف التي رافقت ولادة تكتلنا النيابي، تكتل"التوافق الوطني"
أكدنا لدولة الرئيس أن تكتلنا لا يمكن تصنيفه بالموالي أو المعارض في ظل هذه الفوضى السياسية في لبنان التي اختلطت فيها الموالاة بالمعارضة والعكس بالعكس.وقلنا لدولته  إن تكتلنا منحاز طوال الوقت للناس ولهموم المواطن اللبناني ولسلسلة المطالب الكثيرة التي يرفعها هذا المواطن الى الحكومة باعتبارها المرجع الدستوري والسياسي الوحيد في هذه المرحلة.
بحثنا مع دولة الرئيس عددا من الملفات المتعلقة بالوضع المعيشي وارتباط ذلك بالارتباط الاجتماعي والأمني، وتمنينا على دولته ان تعمل الحكومة على احتواء الملفات بانتظار ان يتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.استمعنا من دولته الى عناوين الواقع السياسي الضاغطة حيث أكد لنا انه يبذل الجهود الجدية لمعالجة الملفات الملحة.
 
 
النائب ضاهر
وإستقبل رئيس الحكومة النائب ميشال ضاهر الذي أشار الى أن البحث تمحور حول الاشكالية الحاصلة في موضوع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، اضافة الى  المستجدات على الساحة البقاعية واللبنانية والاستحقاقات المقبلة.
 
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