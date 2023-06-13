كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟

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يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 93200 - 93300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وسجل صرف الدولار في السوق الموازية عصر أمس الإثنين تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و 93300 ليرة لكل دولار أميركي.