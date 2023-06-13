قوى الأمن تحبط عمليّة تهريب مخدّرات من إسبانيا إلى لبنان.. اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب وتجارة المخدرات وترويجها، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت الى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى شبكات تهريب المخدرات بالتحضير لعملية تهريب كمية من المخدرات من إسبانيا الى لبنان.

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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تم تحديد هوية أحد أفراد هذه الشبكة والذي تم تكليفه باستلام البضاعة من شركة البريد باستخدام هوية مزورة، ويدعى: ف. ط. (مواليد عام 1988، سوري)

بتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الشويفات، وبتفتيشه تم ضبط البضاعة وهي عبارة عن 10 علب من البذور.

بنتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات البذور، تبين أن 5 علب منها تحتوي على بذور تنتمي الى بذور نبات القنب المخدر وهي صالحة للزرع.

بالتحقيق مع (ف. ط.)، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة".