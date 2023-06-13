قصّة مثيرة عن معركة عسكرية في لبنان بين "إسرائيل" وسوريا.. التفاصيل مشوّقة!

نشرت شبكة "روسيا اليوم" تقريراً، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "حين سقط الإسرائيليون في كمين سوري!"، وجاء فيه:

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تصدى الجيش السوري لقوات الغزو الإسرائيلية التي اجتاحت لبنان عام 1982، ودخل في معركة في البقاع مع القوات الإسرائيلية المتقدمة بالقرب من قرية السلطان يعقوب.



جرت تلك المعركة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية بعد 4 أيام من بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي تقدم بقوة نيران هائلة في الجو البر والبحر.



ما هي تفاصيل تلك المعركة؟



مع توغل القوات البرية الإسرائيلية، وفي اليوم الخامس للاجتياح، تقدمت الفرقة 90 بقيادة الجنرال الجنرال جيورا ليف عبر مرجعيون وتمركزت بالقرب من قريتي كوكاب وحاصبيا. حينها، سارعت الفرقة 90 الإسرائيلية في ذلك اليوم إلى التقدم للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل سريان وقف إطلاق النار.



مع مساء 10 حزيران، اجتازت الكتيبة 362 التابعة للجيش الإسرائيلي، التي كانت تسير في طليعة لواء الدبابات، منطقة جب جنين، وتحركت باتجاه قرية السلطان يعقوب.