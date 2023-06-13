حمادة: الثنائي الشيعي يصرّ على فرنجية ومن الممكن تغيير موقفه

توقع النائب مروان حمادة أن "تعود الحوارات والوساطات بعد الجلسة الانتخابية غدًا"، مشيرا إلى أن "الوساطة الأولى هي للموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيصل إلى لبنان، حاملاً محصّلة بعض المفاوضات التي تجري منذ يومين في باريس بين الأطراف الخمسة التي تتداول الملف اللبناني، أبرزها السعودية وفرنسا".

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واشار في حديث إلى "صوت كل لبنان" الى أنه "بعد الجلسة غدًا سيستخلص كل فريق النتيجة والطريقة التي سيستمر فيها تقديم البرامج"، معتبرا أن "المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه لا يستطيع أن يستمر بخطاب مجزرة إهدن".

ورأى أنه "يجب على المرشح جهاد أزعور أن يطوّر ما قدمه في برنامجه، إذ أنّ الأفرقاء سيطلبون منه تفاصيل أكثر حوله وربما كذلك الوسطاء الأجانب، كالتطرّق إلى مسألة الخطة الدفاعية وسلاح حزب الله".

الى ذلك، قال مروان إن "الثنائي الشيعي يشدد حتى الآن على أنه لا توجد خطة باء بمعنى آخر فرنجية أو لا أحد، لكن الأمور قد تبقى على هذه الحال فقط لشهرين، لأنّ البلد لا يحتمل أكثر".

ورأى أنه "في حال الاضطرار إلى البحث عن مرشح ثالث سيضطر الثنائي الشيعي إلى تغيير موقفه تماشيا مع الأجواء اللبنانية والعربية والدولية".