انجاز جديد لشركتين لبنانيتين.. اليكم التفاصيل

أعلنت شركة "بيبسيكو" اختيار شركتي "Dooda Solutions" و"YY ReGen" من لبنان للمشاركة في المجموعة الثانية من برنامج Greenhouse Accelerator : نسخة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمحور لهذا العام حول موضوع الزراعة المستدامة.

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بيبسيكو أوضحت في بيان انه "تم اختيار الشركات الناشئة الست المشاركة في البرنامج، عقب عملية تقييم صارمة تمت على عدة مراحل، قامت خلالها الشركات المتقدمة بتقديم أفكار مبتكرة عبر خمسة معايير رئيسية تشمل توافق أهداف الاستدامة مع استراتيجية بيبسيكو الإيجابية (+pep)، والتوافق الاستراتيجي مع شركة بيبسيكو، وقابلية التوسع، الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وامتلاكها لمؤهلات مميزة".





وقالت: "يشكل موضوع الزراعة المستدامة مسألة مهمة في لبنان، الذي يحتضن مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويتميز بمناخه المعتدل، ووفرة المياه العذبة الصالحة للريّ. لذا يمثّل هذا البرنامج فرصة فريدة لتطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي للدولة خصوصاً في ظلّ التحديات الاقتصادية والسياسية. ويعتزم برنامج Greenhouse Accelerator إطلاق حلول زراعية مبتكرة بالشراكة مع الشركات الناشئة الطموحة من المنطقة التي تشارك الرؤية مع شركة بيبسيكو ببناء نظام غذائي أكثر استدامة".





وشملت قائمة الشركات الناشئة الست المتأهلة كلًا من: "دودة" (Dooda Solutions)، واي واي ري جين (YY ReGen)، نورنيشن للطاقة المتجددة(NoorNation) ، روبوكير (RoboCare)، سمارت دبليو تي آي (SmartWTI)، سمارت جرين (Smart Green).



وأوضحت "بيبسيكو" أنه "جرى اختيار الشركات من بين أكثر من 180 شركة من 18 دولة، بعدما أظهرت كل منها مستويات فريدة من الخبرة مدعومة بحلول مبتكرة عبر مختلف جوانب سلسلة القيمة الزراعية، بما في ذلك ترشيد استهلاك المياه وحراثة التربة".





وقالت: "تُعد دودة (Dooda Solutions)، وهي مزرعة لديدان الأرض تتولى إدارتها سيدة طموحة، شركة متخصصة في تربية الديدان وإنتاج السماد الدودي عالي الجودة (الأسمدة العضوية) على نطاق تجاري. أما شركة واي واي ري جين (YY ReGen) فتقدّم حلولاً مبتكرة للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد المائية واتباع ممارسات الزراعة المتجددة. ويمكن لهذه الشركات الناشئة المساهمة في النهوض بقطاع الزراعة المستدامة وإحداث تأثير إيجابي وطويل الأمد على المجتمع المحلي".

وبحسب البيان، ستحصل كل واحدة من الشركات الناشئة المختارة على منحة نقدية بقيمة 20 ألف دولار لدعم أعمالها والمساهمة في توسيع نطاق ابتكاراتها، فضلاً عن التوجيه الإرشادي من خبراء إقليميين في هذا المجال ومن خبراء من بيبسيكو ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء".

وفي نهاية البرنامج، الذي يمتد لفترة ستة أشهر، ستحصل الشركة الفائزة على منحة نقدية إضافية بقيمة 100 ألف دولار لمواصلة العمل على توسيع أعمالها، بالإضافة إلى فرصة تعزيز شراكتها مع بيبسيكو لدعم نموها وتطورها.

وأطلقت شركة بيبسيكو برنامج Greenhouse Accelerator: نسخة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021، حيث ركزت النسخة الأولى على وسائل التعبئة والتغليف المستدامة. وتم اختيار شركتين ناشئتين من لبنان من بين الشركات العشر المرشحة، وهما شركة دوامة التي طوّرت برنامجاً للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي يساعد في أتمتة عمليات تحليل النفايات وبالتالي تحسين إيرادات شركات إدارة النفايات من عمليات إعادة التدوير، أما "Live Love Recycle" فتهدف الى تبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.

وتحدث جورج بيطار، مؤسس(LLR) Live Love Recycle قائلاً: "شاركنا بالنسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator بهدف تعزيز خبرتنا والحصول على الإرشادات اللازمة والموارد الإضافية فضلاً عن تطوير شبكة علاقات لتوسيع نطاق أعمالنا. في المرحلة الأولى من البرنامج، تمكنا من نقل "LLR" إلى مستوى أعلى، وقمنا بفتح مراكز بيئية Eco Community مخصصة لاستلام المواد القابلة لإعادة التدوير من الناس، مما ساهم في تبسيط عمليات إعادة التدوير".



