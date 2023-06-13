"زلّة لسان" لنائب "تغييري".. هكذا وصف فرنجية!

خلال دردشةٍ علنيّة يوم أمس، وقع النائب "التغييري" ياسين ياسين في زلّة لسانٍ التقطتها "الرادارات"، إذ أطلق صفة "الرئيس" على المرشح الرئاسي تيار "المرده" سليمان فرنجية، في وقتٍ أشار فيه إلى أنهُ لن يُصوّت للأخير.

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وخلال كلامه، قال ياسين: "نحنا أوضحنا إنو مش حنصوت للرئيس سليمان فرنجية، إنما كان خيارنا أو التصويت لجهاد أزعور أو عدمه".