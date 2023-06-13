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لبنان

"زلّة لسان" لنائب "تغييري".. هكذا وصف فرنجية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 04:30
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خلال دردشةٍ علنيّة يوم أمس، وقع النائب "التغييري" ياسين ياسين في زلّة لسانٍ التقطتها "الرادارات"، إذ أطلق صفة "الرئيس" على المرشح الرئاسي تيار "المرده" سليمان فرنجية، في وقتٍ أشار فيه إلى أنهُ لن يُصوّت للأخير.
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وخلال كلامه، قال ياسين: "نحنا أوضحنا إنو مش حنصوت للرئيس سليمان فرنجية، إنما كان خيارنا أو التصويت لجهاد أزعور أو عدمه". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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