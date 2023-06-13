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لبنان

هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2023 | 11:44
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من المرتقب حصول مؤسسة "كهرباء لبنان" على دفعة "عدّادات كهربائيّة" جديدة خلال الفترة المُقبلة، وذلك في إطار الخطة التي تعتمدها لضبط الشبكة الكهربائية العامة وإزالة التعدّيات عليها.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ المؤسسة مستمرّة بمواكبة خطتها وستساهم العدادات الجديدة في جعل الناس يعرفون معدّل إستهلاكهم الشهري من الطاقة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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