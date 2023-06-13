هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة

من المرتقب حصول مؤسسة "كهرباء لبنان" على دفعة "عدّادات كهربائيّة" جديدة خلال الفترة المُقبلة، وذلك في إطار الخطة التي تعتمدها لضبط الشبكة الكهربائية العامة وإزالة التعدّيات عليها.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ المؤسسة مستمرّة بمواكبة خطتها وستساهم العدادات الجديدة في جعل الناس يعرفون معدّل إستهلاكهم الشهري من الطاقة.