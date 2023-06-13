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لبنان

جعجع لبرّي: نحن بصدد إنتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية

Lebanon 24
13-06-2023 | 05:34
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" كاتباً:
 
"دولة الرئيس نبيه بري،
الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه في اختيار مرشّح على ذوقه ودعوة كلّ الآخرين للحوار لانتخابه.
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من جهة ثانية، نحن بصدد إنتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية".
 
 
 
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