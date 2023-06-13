أرقامٌ تكشف حجم "دولارات" مصرف لبنان في الخارج.. إليكم آخر المعطيات

نشرت جمعية "مصارف لبنان" تقريراً يُقدّم بيانات ومؤشرات مصرفية مختلفة، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتُظهر البيانات المستندة إلى أرقام صادرة عن مصرف لبنان المركزي، حجم ودائع القطاع الخاص لدى المصارف والتسليفات التي حصل عليها ذاك القطاع سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية.

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كذلك، تبيّن الأرقام حجم ودائع المصارف لدى المصارف المُراسلة والإلتزامات تجاهها.

وبحسب المعطيات، فقد ظهر أنّ حجم الموجودات الخارجية لمصرف لبنان (من دون الذهب) تأتي على النحو التالي: عملات أجنبية (سيولة): 9730 مليون دولار - أوراق مالية: 4736 مليون دولار.

مع هذا، فقد بيّن رسم بياني أيضاً ضمن تقرير "جمعية المصارف" أنّ عدد العاملين في المصارف تراجع من 24704 موظف في كانون الأول 2019 إلى 16481 موظفاً في كانون الأول من العام 2022.

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