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لبنان

يعقوبيان وصليبا: سنُصوّت غداً لجهاد أزعور

Lebanon 24
13-06-2023 | 06:08
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قالت النائبة بولا يعقوبيان "اتخذنا القرار بأن نصوّت غدا انا والنائبة نجاة عون صليبا لصالح المرشح جهاد أزعور من الدورة الأولى".
 
 
وأضافت يعقوبيان في مؤتمر صحافيّ: "نقوم بواجبنا لمصلحة البلد واللبنانيين ولسنا بانتظار "شنط" ولا حقائب وزارية بل ننتظر أمرًا واحدًا وهو التقدم بهذا البلد باتجاه يعزز وضع اللبنانيين".
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أمّا النائبة نجاة صليبا، فقالت: "اليوم امامنا مرشحين وواجباتنا كنواب ان ننتخب وان يكون قرارنا على اسس علمية، وقد تواصلت مع الوزير جهاد ازعور ومع النائب ملحم خلف و"ما فينا نعلم على جهاد ازعور بمهارته بحل المشاكل الاقتصادية".
 
وأضافت صليبا: "نتبنّى ترشيح أزعور لأنه يؤمن بمنطق الدولة وهو قادر على إعادة لبنان الى الحضن العربي وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي".
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