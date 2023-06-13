Advertisement

لبنان

"الهزة او الانفجار" في البقاع... لجنة البيئة: ما سمعناه مقلق

Lebanon 24
13-06-2023 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1077058-638222593092830371.jpg
Doc-P-1077058-638222593092830371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور عدد من النواب، كما حضر ممثلون عن الاجهزة المعنية .

اثر الجلسة، قال يزبك: "عقدت لجنة البيئة اجتماعا خصص لموضوع الانفجار او الهزة التي شهدتها منطقة "التويتي" في البقاع منذ نحو عشرة ايام لجلاء ظروف ما حدث، هل هو انفجار او هزة ارضية.  دعونا وزارات البيئة والاشغال والمالية وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي للاستماع الى مجريات ما جرى وما أفضت اليه التحقيقات حتى الان".
Advertisement

اضاف: "التحقيقات لا تزال في مكانها، ولم نستطع ان نعرف بعد طبيعة هذا الانفجار، هل هو تحرك زلزالي او نتاج نشاط بشري؟. ما سمعناه مقلق جدا، لان هذه الكسارات الموجودة في منطقة زحلة المفترض ان تكون مقفلة بالشمع الاحمر، لكن المسؤول في قوى الامن الداخلي اشار الى ان هناك نشاطا  متقطعا، بدليل ان "ستوكات" المواد التي تستخرج من هذه المقالع لا تنقص، ويحددونها من وقت الى آخر، وتجري قوى الامن الداخلي تحقيقات فتستدعي بعض الاشخاص الى النيابة العامة التمييزية والى النيابات العامة في المناطق، واذ بهؤلاء الاشخاص اما مجهولو العنوان او يأتون الى القضاء قرابة الساعة ويتركون لشأنهم".

وتابع: "هذه الامور أثارت لدينا المزيد من الشكوك حول طبيعة هذا الانفجار، ونذهب بالنتيجة الى خلاصات معينة. ما نسمعه هو نتاج عمل بشري يفترض بالاجهزة الامنية ان تقول حقيقة ما جرى، منعا للاستغلال السياسي واحتراما لعقول الناس واحتراما للبيئة وللمياه الجوفية ولمنازل الناس التي تتعرض للتصدع في هذه المنطقة، خصوصا ان هذا الموضوع يتكرر".

وقال: "لذلك شكلنا لجنة تقصي حقائق خاصة منبثقة عن لجنة البيئة تضم كلا من الزملاء: نجاة عون، ملحم الحجيري، قاسم هاشم وانا شخصيا لمتابعة ما يجري هناك ولجلاء ما يجري في منطقة البقاع وباقي المناطق من انشطة مشبوهة، يجري فيها تعريض الناس والبيئة الى مخاطر داهمة ويجري اقتطاع كميات هائلة من الاموال لا تدخل الى خزينة الدولة بل الى جيوب المنتفعين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2023-06-13
06:30 | 2023-06-13
04:30 | 2023-06-13
05:00 | 2023-06-13
08:25 | 2023-06-13
08:06 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website