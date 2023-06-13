دريان استقبل تكتل "التوافق الوطني" وعويدات ووفدا من الجالية في اوستراليا

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم النواب: فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى وطه ناجي.وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب عدنان طرابلسي، فقال: "تشرفنا بلقاء سماحته، وقد اخترنا أن نبدأ جولاتنا على الفعاليات من دار الفتوى، لما تمثله هذه الدار على المستوى الوطني وعلى المستوى الإسلامي، ولما لها من دور جامع لكل الطوائف والأحزاب والشخصيات".أضاف:" تداولنا مع سماحته في المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، وبخاصة في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد استمعنا الى رأي سماحته ونصائحه القيمة والتي تتلخص في التعامل مع هذه الانتخابات تعاملا وطنيا باعتبار ما يمثله هذا المقام على المستوى الوطني قبل أن يكون لهذه الطائفة أو لتلك".وتابع:" كما توافقنا على أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لحاجة البلد الماسة إلى الانتظام العام بدءا من رأس الهرم، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في بلدنا الحبيب لبنان".وختم:" كما تم التطرق إلى الظروف المعيشية الخانقة والوضع الاقتصادي الخطر والسبل الآيلة للتخفيف على الناس".واستقبل المفتي دريان، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي شكره على رعايته تكريمه في صالون الحاج أبو رضا الثقافي.والتقى المفتي دريان وفدا من الجالية اللبنانية في أوستراليا ضم: الشيخ عزام مستو إمام مسجد الرحمة في سدني، رجل الأعمال حسين محمد الحولي، في حضور الشيخ عبد الرحمن الرفاعي.واطلع الوفد المفتي دريان على أوضاع الجالية اللبنانية في اوستراليا، وتم التشاور في الشؤون الإسلامية.