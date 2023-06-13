لن تتوقعوا مرتبة لبنان.. تعرّفوا إلى الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية

للكوارث الطبيعية تأثيرٌ مهم على أنشطة الناس، إذ بإمكانها تغيير حياتهم وقلبها رأساً على عقب.

وتحدّد دراسات علمية عديدة الدول التي تعاني من خطر التعرض للكوارث الطبيعية. وعملياً، فإن هناك دولٌ يكون فيها الخطر أقل من دول أخرى، ويعود ذلك إلى موقعها الجغرافي فضلاً عن عوامل أخرى محيطة بها وموجودة ضمنها.

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وفي ما يلي قائمة بالدول العربية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية (من الأكثر تعرضاً إلى الأقل تعرضاً):

1- اليمن

2- مصر

3- إيران

4- تركيا

5- ليبيا

6- سوريا

7- المغرب

8- السودان

9- تونس

10- السعودية

11- الجزائر

12- العراق

13- سلطنة عُمان

14- الإمارات

15- فلسطين المحتلّة

16- أفغانستان

17- لبنان

18- الأردن

19- الكويت

20- قطر

21- البحرين